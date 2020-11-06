Эксперты оценили шансы ЦСКА на первое место в группе после поражения от «Фейеноорда»

5 ноября в матчах 3-го тура Лиги Европы ЦСКА проиграл «Фейеноорду» (1:3), а «Динамо З» одолело «Вольфсберг» (1:0). Эксперты оценили шансы команд группы К на выход в плей-офф турнира.



По оценке аналитиков, больше всего шансов на выход в плей-офф после трех туров имеет загребское «Динамо». Поставить на хорватский клуб можно с коэффициентом 1.40. Вероятность попадания «Фейеноорда» в топ-2 эксперты оценили коэффициентом 1.80. На ЦСКА предлагают коэффициент 2.05, а на то, что в плей-офф пройдет «Вольфсберг», можно сделать ставку с коэффициентом 2.50.

Главными претендентами на победу в группе К букмекеры считают «Фейеноорд» и «Динамо З». Поставить на итоговое первое место каждой команды можно с коэффициентом 3.00. Шансы ЦСКА на первую строчку оцениваются котировкой 3.24. Ставка на 1000 рублей принесёт 3240 рублей при удачном исходе.

По мнению экспертов, меньше всего шансов на победу в группе у «Вольфсберга». Такой вариант доступен за 6.00

После трёх туров с 5 очками лидирует «Динамо З». По 4 балла набрали «Вольфсберг» и «Фейеноорд», у ЦСКА 2 очка.

26 ноября ЦСКА примет «Фейеноорд», а «Вольфсберг» сыграет с «Динамо З».