«Фейеноорд» — ЦСКА: результат матча 05.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В четверг, 5 ноября, в Роттердаме завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» на своём поле одержал победу в матче с ЦСКА со счётом 3:1.
Счёт в матче на 63-й минуте открыл нападающий Ридгесиано Хапс, который замкнул прострел с фланга. После этого Оркун Кёкчю дальним ударом удвоил преимущество «Фейеноорда». Автором третьего гола стал Лютсхарел Гертрейда. На 79-й минуте Маркос Сенеси срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счёт встречи – 3:1 в пользу «Фейеноорда».
На победу ЦСКА давали 2.70, на ничью — 3.66, а на успех «Фейеноорда» — 2.79. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 2790 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.91, а «обе забьют» — за 1.68. На автогол предлагалось поставить за 8.50.
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