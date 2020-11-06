«Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч АПЛ 6 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ньюкасл».

Ставка: обе забьют за 1.78.

«В последних пяти играх «Саутгемптон» набрал 13 из 15 возможных очков, единственная осечка пришлась на матч с лондонским «Челси». Встреча тогда завершилась результативной ничьей 3:3, но не лишним будет сказать, что лондонцы много сами себе привезли. Впрочем, в целом команда из одноименного города выглядит здорово.



В матче прошлого тура «святые» на выезде обыграли «Астон Виллу», которая показала хороший старт в текущем сезоне (4:3). Любопытно, что на 58-й минуте счёт стал 4:0 в пользу гостей. Затем они несколько расслабились и в итоге пропустили три, но отчасти сказала б и замена центрального защитника Яна Беднарека в перерыве.



«Ньюкасл» тоже достаточно неплохо выступает в новом розыгрыше чемпионата Англии. 11 баллов в семи турах позволяют ему занимать 11-ю строчку. Плотность таблицы запредельная, до тройки лидеров не хватает всего трёх пунктов.



В прошлом туре «сороки» на своём поле обыграли одного из лидеров «Эвертон» (2:1). Причём команда Карло Анчелотти выглядела даже лучше хозяев, но те ловко убегали в контратаки. Сперва заработали и реализовали пенальти, а затем забили с игры. Дублем отметился нападающий Уилсон.



«Саутгемптон» на своём поле, вероятно, выйдет фаворитом. Однако иметь фору в четыре мяча к 60-й минуте уже вряд ли получится. Во-первых, главный нападающий клуба Дэнни Ингс в прошлой игре получил травму и выбыл минимум на месяц, а, во-вторых, подопечные Стива Брюса сами умеют забивать.



«Ньюкасл» забивал в шести из семи сыгранных туров, а всего забил 10 раз. Только вот сохранить свои ворота нетронутыми получилось всего лишь однажды – ещё в игре первого тура против «Вест Хэма» (2:0). А при таких раскладах интересно выглядит ставка «обе забьют». Тем более что букмекеры дают на неё нестыдный коэффициент 1.78».