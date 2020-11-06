«Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Саутгемптон» — «Ньюкасл».
Ставка: «Ньюкасл» не проиграет за 1.86.
«Мне кажется, победа «Саутгемптона» очень переоценена. Потому что у Ральфа Хасенхюттля тяжёлая ситуация: не будет Дэнни Ингса, который участвовал в половине забитых мячей своей команды. Думаю, это сильно скажется на состоянии атаки «Саутгемптона».
Тем более тут еще и «Ньюкасл», который шесть матчей этому сопернику не проигрывает. Думаю, в такой ситуации у гостей достаточно хороший шанс. Мы видели игру с «Эвертоном», это говорит о том, что «сороки» находятся на правильном пути.
Думаю, в этой встрече вполне вероятен вариант, при котором «Ньюкасл» не проиграет. Команда может защищаться глубоко, бежать в контратаку. Да, пропускает достаточно (минимум один раз в шести выездных встречах). Но «Саутгемптону» без Дэнни Ингса будет сложно сыграть против такого оборонительного «Ньюкасла». Поэтому выберу Х2 на эту встречу», — сказал Казанский.
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