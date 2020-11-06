«Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Саутгемптон» — «Ньюкасл».



Ставка: «Ньюкасл» не проиграет за 1.86.



«Мне кажется, победа «Саутгемптона» очень переоценена. Потому что у Ральфа Хасенхюттля тяжёлая ситуация: не будет Дэнни Ингса, который участвовал в половине забитых мячей своей команды. Думаю, это сильно скажется на состоянии атаки «Саутгемптона».



Тем более тут еще и «Ньюкасл», который шесть матчей этому сопернику не проигрывает. Думаю, в такой ситуации у гостей достаточно хороший шанс. Мы видели игру с «Эвертоном», это говорит о том, что «сороки» находятся на правильном пути.



Думаю, в этой встрече вполне вероятен вариант, при котором «Ньюкасл» не проиграет. Команда может защищаться глубоко, бежать в контратаку. Да, пропускает достаточно (минимум один раз в шести выездных встречах). Но «Саутгемптону» без Дэнни Ингса будет сложно сыграть против такого оборонительного «Ньюкасла». Поэтому выберу Х2 на эту встречу», — сказал Казанский.

«Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз: Уолкотт позарится на топ-3 АПЛ, Энди Кэрролл ответит За семь туров в АПЛ соперники оформили 24 гола, а пропустили на один меньше.