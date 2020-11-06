«Сочи» — «Уфа»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Уфа».



Ставка: победа «Сочи» с форой (-1) за 2.27.



«В новом сезоне «Сочи» выступает выше всяких похвал. Уже во втором по счёту сезоне южане смогли не только освоиться в Премьер-Лиге, но и имеют виды на зону еврокубков.



После 13 туров в активе «барсов» шесть побед и четыре мировые, которые принесли 22 очка и шестую позицию в турнирной таблице. После двух необязательных фиаско сочинцы на своём поле обыграли московский «Локомотив» (2:1).



У гостей всё очень печально. Руководство и главный тренер «Уфы» перед началом сезона заверяли, что в клубе всё замечательно, но результаты говорят абсолютно о другом — в активе команды одна виктория и три ничьи при семи забитых мячах.



В последней игре «горожане» на своём поле уступили «Уралу» (1:2). В составе южан не смогут сыграть Нобоа, Померко и Попов.



Для меня в этой игре «Сочи» однозначный фаворит. Что до гостей, ситуация у «Уфы» совсем невесёлая. В команду пришёл Рашид Рахимов, что вряд ли спасёт команду от вылета. Красные уже привыкли проигрывать и не знают, как выйти из этой ситуации.



Я считаю, что сегодня успех будет на стороне хозяев, которые сумеют расправиться с андердогом, причём им по силам сделать это уверенно», — сказал Мостовой.

«Сочи» — «Уфа». Прогноз: Беленов, держись! Антон Заболотный уже рядом В шести предыдущих матчах «Сочи» голы забивались в обе стороны.