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Боец UFC Орловский признался, что ставил деньги на себя. Он выиграл тот бой

Боец UFC Орловский признался, что ставил деньги на себя. Он выиграл тот бой
Ставки / Прогнозы 0

Белорусский боец UFC Андрей Орловский в эксклюзивном интервью «Чемпионату» перед боем с Таннером Босером признался, что ставил деньги на себя, и заявил, что готов это повторить.

«То, что букмекеры видят меня андердогом, меня вообще никак не трогает. Если хорошая линия будет, я на себя и деньги поставлю ещё. Уже делал это в бою против Трэвиса Брауна», — сказал Орловский.

В 2015 году Орловский нокаутировал Брауна в первом раунде. 7 ноября в Неваде в главном событии турнира UFC Fight Night белорусский боец сразится с Таннером Босером. Поставить на Орловского в этом бою можно за 3.45, в то время как на его соперника принимают ставки с коэффициентом 1.33. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 50.00.

«Будет хорошая линия, я на себя и деньги поставлю». Орловский – о бое с Босером
Андрею 41 год, но цели прежние – чемпионство в UFC.
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