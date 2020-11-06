Боец UFC Орловский признался, что ставил деньги на себя. Он выиграл тот бой
Белорусский боец UFC Андрей Орловский в эксклюзивном интервью «Чемпионату» перед боем с Таннером Босером признался, что ставил деньги на себя, и заявил, что готов это повторить.
«То, что букмекеры видят меня андердогом, меня вообще никак не трогает. Если хорошая линия будет, я на себя и деньги поставлю ещё. Уже делал это в бою против Трэвиса Брауна», — сказал Орловский.
В 2015 году Орловский нокаутировал Брауна в первом раунде. 7 ноября в Неваде в главном событии турнира UFC Fight Night белорусский боец сразится с Таннером Босером. Поставить на Орловского в этом бою можно за 3.45, в то время как на его соперника принимают ставки с коэффициентом 1.33. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 50.00.
«Будет хорошая линия, я на себя и деньги поставлю». Орловский – о бое с Босером
Андрею 41 год, но цели прежние – чемпионство в UFC.
- 6 ноября 2020
-
12:00
-
11:11
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:25
-
08:15
-
08:00
-
07:22
- 5 ноября 2020
-
22:11
-
22:00
-
21:45
-
20:15
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
Партнерский контент