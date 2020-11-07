Швеция – Россия: прогноз Максима Лебедева на матч Евротура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла-2020/2021 Швеция – Россия.

Ставка: ничья за 4.94.

«Самая главная неожиданность нынешнего Кубка Карьяла заключается в том, что он вообще стартовал. Европа поочередно захлопывает все двери и окна, садясь на карантин, а тут тебе гуляй, малина. На общем коронавирусном фоне прямо-таки разброд и шатания, да еще с участием детей – вы поняли, о ком я говорю. Но сперва посмотрим на наших нынешних соперников, шведов.



В своем первом матче шведы начали играть тогда, когда уже поздно было пить «боржоми», потому что почки отвалились, и «варяги» горели «минус три». Для чехов это было хорошо, для нас – не очень. Потому что во втором матче шведы должны начать с того, на чем остановились в первом. То есть, уже без 40-минутного сна, и с четким пониманием всех слабостей, проистекающих из молодости, у соперника.



Что касается нашей сборной, то она, несмотря на все свои возрастные недостатки, а может как раз и благодаря им, мне понравилась. Но сразу и вспомнилось, что подобное у нас уже было. С аналогичного начинал свой недолгий путь в национальной команде России Владимир Плющев. На первый этап Евротура он поехал, по сути, с той командой, с которой побеждал на юниорских и молодежных чемпионатах мира. И тоже поначалу устроил в Чехии, где в те времена Евротур стартовал, а не завершался, как сейчас, настоящий фурор. Конечно, разница есть: у Плющева была вчерашняя молодежка, у Ларионова – сегодняшняя, а на треть даже завтрашняя. Той сборной Плющева, по сути, хватило на два матча, на сколько хватит сборной Ларионова?



Самой большой ошибкой, которая вполне может случиться именно из-за недостатка опыта, станет выход в субботу на четвертый период первого матча, а не на первый период второго. Оптимизм внушает тот факт, что между двумя матчами была целая неигровая пятница, и эмоции от первой игры остались в прошлом. Или, как минимум, должны остаться. В любом случае, несмотря на то, что шведы свой первый матч проиграли, сыграв по-человечески только третий период, второй матч для нашей сборной будет гораздо сложнее первого. Который прошел как по маслу из-за того, что новичкам везет. Я склонен считать, что на выходе мы получим малорезультативную ничью, а уже в овертайме куда более опытные скандинавы возьмут второе очко».