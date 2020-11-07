Финляндия – Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч Евротура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла Финляндия – Чехия.

Ставка: победа Финляндии за 2.35.

«Чехи, конечно, молодцы, нет слов, просто ко второму матчу немного не повезло. Или сильно не повезло: это мы увидим только по игре. Потому что команда Финляндии в первом матче была разгромлена, деклассированна, оскорблена в лучших чувствах, унижена, зашкварена и опущена детским садом имени товарища Ларионова, чья работа уже вызывает огромное уважение. А ведь она только началась. Не зря Юкка Ялонен подкладывал соломку задолго до первого матча, вознося сборную России до небес. Как в воду глядел, ну, или накаркал – и все это на глазах родных болельщиков, которые пришли полюбоваться победой, а ушли стрижеными.



К чему я это все написал? Да к тому, что если у финнов есть хоть чуть-чуть самоуважения и гордости, а у Ялонена – хотя бы минимум знаний спортивной психологии, то на второй матч горячие финские парни должны вылетать, как… Ну, не знаю, наверное, как раненая рысь. Снося на пути и чужих, и своих, и полосатых, и, может быть, даже ледовый комбайн. И тут можно много разглагольствовать о силе чешской сборной, но когда против силы выходит такая же сила, но при этом униженная, то итог такого противостояния заведомо известен.



Другое дело, что мы не знаем, что на самом деле было в раздевалке сборной Финляндии после первого матча. И вообще, вполне может быть, что, согласно текущим европейским ценностям, то, что «детский сад» Ларионова сделал с финнами – это ничуть не позор. А, скажем, всего лишь нетрадиционная хоккейная ориентация, повсеместно внедряемая в жизнь. И тогда, вроде бы, ругать финнов не за что, а наоборот, надо хвалить, что так прилежно отдавались.



Но я все-таки надеюсь на то, что хотя бы хоккеисты в Финляндии не свихнулись на современных европейских ценностях, и у них осталось что-то мужское. Тогда чехи будут повержены в основное время и с приличным счетом».