«Эвертон» — «МЮ»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 8-го тура чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «МЮ».
Ставка: победа «Эвертона» за 2.95, тотал больше 2.5 мяча за 1.78, обе забьют за 1.62.
«Дуэль Анчеллоти и Сульшера пришлась на период, когда оба клуба попали в череду неудач. У МЮ два проигрыша подряд: в матче с «Арсеналом» — в АПЛ, с «Истанбулом» — в ЛЧ. «Эвертон» же огрёб от «Саутгемптона» и «Ньюкасла». Да и в мерсисайдском дерби отстоял ничью только благодаря спорному решению VAR. А ведь ещё недавно многие прикидывали шансы Карло Анчелотти взять титул в АПЛ со второго сезона…
Встречаются претенденты на лигочемпионскую четвёрку. Опыт Анчелотти должен сказать решающее слово в этом поединке, поэтому рискну поставить на победу хозяев. Голов должно быть достаточно».
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