«Брайтон» — «Бернли»: ставка Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» — «Бернли».
Ставка: победа «Брайтона» за 1.91.
«У обеих команд одинаковые безвыигрышные серии, составляющие шесть матчей. Правда, если подопечные Шона Дайча находятся на дне турнирной таблицы с нулём в графе победы и всего тремя забитыми мячами, то южане забили 11 мячей и только по ряду досадных причин до сих пор одержали только одну победу.
Решил взглянуть на таблицу xG, и она полностью совпала с ощущениями. «Брайтон» — самая невезучая команда АПЛ по набранным очкам (недобрали пять) и пропущенным мячам (должны были пропускать на 5,5 мяча меньше, чем на самом деле пропустили).
В общем, по игре «Брайтон» выглядит сильнее и, думаю, игровое преимущество должно здесь вылиться в победу», — сказал Петросьян.
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