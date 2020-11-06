«Брайтон» — «Бернли»: ставка Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» — «Бернли».



Ставка: победа «Брайтона» за 1.91.



«У обеих команд одинаковые безвыигрышные серии, составляющие шесть матчей. Правда, если подопечные Шона Дайча находятся на дне турнирной таблицы с нулём в графе победы и всего тремя забитыми мячами, то южане забили 11 мячей и только по ряду досадных причин до сих пор одержали только одну победу.



Решил взглянуть на таблицу xG, и она полностью совпала с ощущениями. «Брайтон» — самая невезучая команда АПЛ по набранным очкам (недобрали пять) и пропущенным мячам (должны были пропускать на 5,5 мяча меньше, чем на самом деле пропустили).



В общем, по игре «Брайтон» выглядит сильнее и, думаю, игровое преимущество должно здесь вылиться в победу», — сказал Петросьян.

«Брайтон» — «Бёрнли». Прогноз: даже Лаллана и Уэлбек обгонят «Манчестер Юнайтед» в АПЛ «Чайки» забивают в каждой игре, а команда Шона Дайча забыла, что такое голы.