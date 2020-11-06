Дарина Денисова: увеличение отчислений может поставить букмекеров на грань рентабельности

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК) Дарина Денисова прокомментировала распоряжение Владимира Путина правительству РФ разработать и внести в Госдуму к 1 марта 2021 года проект федерального Закона об увеличении минимум в два раза целевых отчислений лицензионных букмекеров на поддержку спорта.



«Ресурсы букмекерства не безграничны. Уже сейчас многие компании с трудом справляются с ситуацией. Прибыль в период первого ковидного карантина минувших весны-лета катастрофически упала у всех без исключения контор. В конце лета спортивные соревнования вновь были разрешены, и это позволило многим БК выжить. Но никто не знает, что будет дальше с пандемией коронавируса, как её волны повлияют на дальнейшее проведение спортивных турниров и, соответственно, объём ставок», — заявила Денисова.



Она также добавила, что букмекеры до сих пор ожидают от Минспорта ведомственного акта, который должен определить, на какие конкретно зарубежные соревнования и в каких объемах нужно делать целевые отчисления.



«Сейчас совершенно непонятно, как конторам принимать ставки, к примеру, на UFC, в котором подписаны и проводят свои поединки множество российских бойцов. Или взять, к примеру, такие популярные у любителей ставок североамериканские лиги, как НБА или НХЛ. Сейчас межсезонье. Но когда зимой там стартуют новые сезоны, нашим букмекерам уже нужно иметь перед глазами поднадзорные акты, которые чётко регламентируют, что разрешено, а что запрещено. Пока ничего этого чиновниками не разработано», — подчеркнула специалист.



По мнению Дарины Денисовой, планируемое увеличение целевых отчислений минимум в два раза грозит букмекерскому бизнесу новыми проблемами.



«У некоторых небольших контор может встать вопрос даже о рентабельности бизнеса и способности дальнейшего оперирования в рамках российской юрисдикции», — с сожалением говорит г-жа Денисова.



По словам президента СРО БК, пока что букмекерское сообщество испытывает непонимание того, почему министерства-исполнители по-разному трактуют регуляторное законодательство в сфере азартных игр. Глава отраслевой организации надеется, что в минфине подойдут к новому поручению президента России максимально ответственно и при разработке законопроекта привлекут к обсуждению представителей букмекерства.



«Сейчас нам жизненно необходима качественная коммуникация с правительством», — отметила Дарина Денисова.



Букмекеры—члены СРО БК выплатили 575,5 млн рублей целевых отчислений за 2019 год. Все выплаты происходили вовремя и в требуемом законодательством объёме. В 2020 году всё также происходит в соответствии с законом, несмотря на мировой кризис.