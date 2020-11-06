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3 млн рублей в Гонке чемпионов от «Фонбет»! Получай баллы за ставки и меняй их на фрибеты

3 млн рублей в Гонке чемпионов от «Фонбет»! Получай баллы за ставки и меняй их на фрибеты
Ставки / Прогнозы 0

Ноябрь – самый насыщенный футбольными событиями месяц 2020 года. Лучшие клубы Старого Света сражаются в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Наша сборная проведёт решающие матчи в Лиге наций. Лидеры Ла Лиги, английской Премьер-лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1 и РПЛ подарят нам незабываемую игру. Самое время присоединиться к «Гонке чемпионов» «Фонбет»!

Регистрируйтесь на сайте или в приложении лучшего онлайн-букмекера России. Подтверждайте участие в акции «Гонка чемпионов», делайте ставки с коэффициентом от 1.80 на сумму от 500 рублей по линии или в лайве хотя бы на одно событие в еврокубках каждую неделю. Со 2 по 30 ноября получайте баллы и обменивайте их на бонусы до 4000 рублей.

50 самых активных участников по набранным баллам разыграют 500 000 рублей фрибетами. Чемпион гонки заберёт 50 000 рублей, второй призёр – 40 000 рублей, третий – 35 000 рублей, четвёртый – 30 000 рублей, пятый – 25 000 рублей. Игроки с 6-го до 50-го места получат фрибеты номиналом от 20 000 до 2000 рублей. Активируйте и используйте бесплатную ставку в течение 10 дней после получения.

Испытайте новые эмоции с «Фонбет» и станьте победителем «Гонки чемпионов»!

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