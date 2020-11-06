«Вердер» — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вердер» — «Кельн» в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.99.
«Матч интересен статистикой команд в последнее время. Такого я просто не помню. «Вердер» три последних матча закончил со счётом 1:1. А «Кёльн» два из трёх последних. И постоянно проходит вариант «обе забьют» в матчах этих команд. Думаю, что ничья опять может случиться. Но не буду предлагать ставить на ничью.
В защите ни те, ни другие не особенно сильны. «Кёльн» так начал чемпионат, что ему, может быть, надо переходить к рискованным вариантам ведения игры, в том числе и в выездных встречах. Надо идти вперёд.
Думаю, «обе забьют» снова случится. И тотал больше должен пройти. Разумеется, у «Вердера» чуть больше шансов на победу. Но предлагаю не гнаться за небольшой прибавкой к коэффициенту. 1.99 за «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» — очень хороший вариант для данного матча», — сказал Андронов.
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