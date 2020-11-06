«Сочи» — «Уфа»: ставка Егора Титова на встречу 14-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Уфа» в 14-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Сочи» с форой (-1) за 2.30.



«Сочи» сейчас в неплохом состоянии. Это показала игра с «Локомотивом». Победили сочинцы абсолютно по делу, первый тайм вообще очень качественный был. Видно, что Заболотный сейчас на подъёме — отдаёт, сам забивает. Наверное, его уже лидером команды можно называть, тем более что Нобоа надолго выбыл. Эквадорца команде очень не хватает. Но Федотов постепенно находит варианты игры и без него.



А вот у «Уфы» всё совсем плохо, к сожалению. Побед нет со второго тура. А в прошлом матче дома уступили «Уралу» в принципиальной игре. Соперник просто был лучше. Не получается у Рахимова исправить ситуацию. Даже отставка Евсеева не взбодрила игроков. Нужно, конечно, укрепляться. Но до зимы это невозможно сделать, а ситуация может стать непоправимой. Очки нужно брать уже на этом отрезке. Но пока не видно, как и за счёт чего «Уфа» может прибавить в ближайшее время.



На мой взгляд, «Сочи» здесь обязан побеждать, он просто сильнее, подбор игроков более качественный. Так что выберу ставку на победу хозяев с форой (-1)», — сказал Титов.

«Сочи» — «Уфа». Прогноз: Беленов, держись! Антон Заболотный уже рядом В шести предыдущих матчах «Сочи» голы забивались в обе стороны.