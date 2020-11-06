«Саутгемптон» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ньюкасл».



Ставка: ничья за 3.60.



«Саутгемптон» принимает 6 ноября на своём поле «Ньюкасл». Конечно, команды по меркам английской Премьер-лиги не самые статусные, но матч может получиться интересным.



«Святые» лишились перед этим матчем семерых футболистов из-за различных повреждений. В этом сезоне они играют очень результативно и располагаются в пятёрке сильнейших. Справедливости ради, они пропустили по три раза недавно от «Челси» (3:3) и «Астон Виллы» (4:3), компенсировав всё нападением.



Думаю, на своём поле клуб постарается развить успешную серию без поражений, однако на три очка всё равно претендовать сложно. Соперник немногим хуже, тем более хозяева потеряли несколько основных футболистов, да и в обороне они не так убедительны.



«Сороки» проиграли всего два поединка в нынешнем первенстве, однако ещё два ничейных результата не позволяют находиться выше экватора в турнирной таблице. В прошлом туре клуб обыграл ливерпульский «Эвертон» (2:1), для которого эта неудача стала лишь второй в чемпионате.



На мой взгляд, «Ньюкасл» не претендент на высокие позиции, да и на выезде ему придётся очень сложно. Тем не менее оппонент тоже не борец за еврокубки. Скорее всего, в матче будет очень много борьбы и игра закончится с ничейным счётом», — полагает Павлюченко.

«Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз: Уолкотт позарится на топ-3 АПЛ, Энди Кэрролл ответит За семь туров в АПЛ соперники оформили 24 гола, а пропустили на один меньше.