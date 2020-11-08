«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 14-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.13.

«Хороший шанс для «Динамо» в третий раз положить очки в копилку под руководством Сандро Шварца. «Локо» после Лиги чемпионов проиграл оба своих матча и в каждом пропускал дважды, а Марко Николич ругался, что коллектив без уважения относится к играм РПЛ после максимальной самоотдачи в ЛЧ. Думаю, что и «Динамо» не проиграет страдальцам Николича, и в игре будет забито не менее двух голов. Отстоять на 0 у гостей вряд ли получится, а Шварц настраивает динамовцем на атакующий, веселый футбол.

Смущает статистика «Динамо» — бело-голубые не могут дома выиграть у «Локо» с 2013 года. Но сейчас хороший момент, чтобы прервать традицию. Ну или хотя бы добиться ничьей. Вообще, именно ничья кажется мне наиболее вероятным исходом, так или иначе она устроит обоих соперников".