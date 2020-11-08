«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 14-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: «Зенит» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.

«Матч команд, «измученных нарзаном». Оба тренера подплывают. У всех много травм. Но мне кажется, в «Зените» ситуация более стабильна. Тогда как в «Краснодаре», такое ощущение, все вышло из-под контроля на фоне лигочемпионского стресса. Думаю, что игра получится нервной, некачественной. Команды будут думать о том, чтобы поскорее уйти на перерыв, связанный со сборными, и сделать глубокий вздох. Вряд ли все будут выпрыгивать из штанов, и голов не получится много — скорее всего, от одного до трех.

Также не думаю, что «Зенит» проиграет дома второй раз подряд в РПЛ — два тура назад было поражение от «Рубина». Плачевное состояние «Краснодара» — кадровое, моральное, физическое, тактическое — вряд ли позволит «быкам» увезти из Питера больше 1 очка".