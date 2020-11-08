«Вольфсбург» — «Хоффенхайм»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 7-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Вольфсбург» — «Хоффенхайм».
Ставка: «Вольфсбург» не проиграет + обе забьют за 1.87.
«Обе забьют» сыграло в 6 из 7 последних очных матчей этих соперников. В шести турах бундеслиги у «Хоффенхайма» пять раз сыграло «обе забьют», а у «Вольфсбурга» — четыре.
«Хоффенхайм» одержал три уверенные победы в Лиге Европы (в четверг — 5:0 против «Слована»), но в Бундеслиге не выигрывал уже в четырех матчах кряду. «Вольфсбург» не попал в групповой этап еврокубка, поэтому живет в более комфортном графике. Если заглянуть в историю, то в последний раз «Хоффенхайм» одержал победу в гостях над «Вольфсбургом» в далеком 2012 году. Да и в целом у «деревенских» лишь 4 победы над «волками» в 18 личных играх.
Отсюда прогноз — хозяева как минимум не проиграют и обе забьют".
- 8 ноября 2020
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