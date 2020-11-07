«Урал» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 14-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 14-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.96.

«Матч «Спартака» в Екатеринбурге. У «Урала» вернулись в строй почти все травмированные футболисты, включая Андрея Панюкова. Да, не будет Герасимова и Емельянова, но эти потери вряд ли скажутся на атакующей игре «Урала».



«Урал» в последнем туре забил два мяча крепкой «Уфе» на выезде. Думаю, что дома при своих болельщиках «Урал» постарается распечатать Максименко, пусть и в двух предыдущих сезона «Урал» «Спартаку» дома не забивал. В обороне у «Спартака» проблемы есть, и при этом у красно-белых приличная атака. Так что мне кажется, что этот матч про голы. «Обе забьют» коэффициент 1.96 – верняк».