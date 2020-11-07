«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 8-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.65, «Эвертон» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 2.28.



«У «Эвертона» все было в порядке до матча с «Ливерпулем». Все до сих пор помнят, при каких обстоятельствах «ириски» в мерсисайдском дерби заработали ничью. Карма настигает быстро, особенно в футболе – все было не очень здорово в двух последующих матчах у «Эвертона». Сначала он проиграл «Саутгемптону», а потом играли с «Ньюкаслом» без трех своих важных игроков, в первую очередь важных в атакующих действиях – Ришарлисона, Хамеса Родригеса и Диня. Без Ришарлисона «Эвертон» вообще ни одной победы не одержал со времени его перехода в клуб. Хамес стал основным игроком в «Эвертоне», сразу вписался в команду, а Динь после перехода в «Эвертон» стал лучшим ассистентом и лидером по созданным моментам. В следующем туре Ришарлисон будет по-прежнему отбывать дисквалификацию, а вот двое других играть будут.



Что касается «МЮ», то там не все здорово. Казалось, что потихоньку налаживается игра команды, прежде всего, в атакующих действиях, но оказалось, что казалось. Неудачная неделя была у Сульшера, над ним уже сгущаются тучи. В Турции беззубо действовала команда, перед этим в чемпионате тоже не здорово. За два матча всего по два удара в створ ворота соперника наносила команда в этих играх, а сзади регулярно позволяла им слишком многое.



Учитывая, что у «Эвертона» не будет основного атакующего игрока, у «Юнайтед» все серо впереди, то логично предположить, что какого-то безбашенного футбола мы здесь не увидим. Первая ставка – тотал меньше 3. Думаю, что здесь «Эвертон» должен, как минимум, наиграть на ничью. Он в лучшем состоянии находится, чем «МЮ». Может быть, индивидуально «Эвертон» несколько уступает манкунианцам, но как команда «Эвертон» в этом сезоне хорош. Мне кажется, что все должно выправиться у этой команды – за матч с «Ливерпулем» «Эвертон» уже отработал, так сказать. Вторая моя ставка – «Эвертон» не проиграет и тотал меньше 3.5».