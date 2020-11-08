«Аталанта» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч 7-го тура Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 7-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Интер».
Ставка: «Аталанта» не проиграет и обе забьют за 1.88.
«Аталанта» в середине недели уступила дома «Ливерпулю» 0-5. При счете 0-0 бергамаски могли забить первыми, но 3 своих момента не использовали, а топ-соперник за ошибки наказал. Команда Гасперини старалась играть в своем фирменном стиле (агрессивно, с давлением), но, оставляя пространство на своей половине поля, хозяева получали в ответ быстрые атаки «Ливерпуля».
«Интер», в свою очередь, в равном матче уступил «Реалу». Миланцы доминировали во втором тайме, но в концовке пропустили третий мяч и проиграли. Антонио Конте снова близок к провалу в ЛЧ: 2 очка после 3 туров — явно не тот результат, на который рассчитывали болельщики.
Я думаю, что предстоящая встреча получится результативной, и хозяева в ней не проиграют, они сделают все, чтобы реабилитироваться за разгромное поражение. Обе команды легко создают моменты, много забивают и при этом регулярно пропускают. И те, и другие любят играть в атаку. Мой прогноз — «Аталанта» не проиграет и обе забьют за 1.88".
- 8 ноября 2020
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