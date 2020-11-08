«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 8-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.90, победа «Тоттенхэма» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.
«Команда Моуринью пока идет в хорошем темпе. Не феерит (за редким исключением), но этого и не требуется. Главное ведь — достижение результата, и этого «шпорам» удается добиваться исправно. Причем португальцу удается гармонично задействовать половину скамейки, постепенно встраивать в игру Бейла и побеждать не только в АПЛ, но и в Лиге Европы.
«Вест Бром» — слабейшая по игре команда АПЛ. Я говорил об этом перед первым туром, повторил через пару недель и готов сказать снова. Не очень понятно, за счет чего Биличу, или тому, кто его сменит, удастся зацепиться за место в элите и на будущий сезон. Пока у бирмингемцев ноль побед в семи матчах при 16 пропущенных мячах.
Так что, если ничего экстраординарного не произойдет, гости должны будут взять дежурные три очка».
- 8 ноября 2020
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