«Лестер» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» — «Вулверхэмптон».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65, ничья за 3.32.

«Лестер», конечно, продолжает удивлять. У команды Брендана Роджерса пять побед в пяти последних матчах и четыре из четырех гостевых победы с 27 сентября – за это время «лисы» разгромили на выезде «Ман Сити» 5-2, переиграли «Арсенал», АЕК и вот теперь «Лидс». Причем во всех этих матчах команда играла в контратакующей манере. Так что можно сказать, что Роджерс стал немножечко Раньери.



«Вулверхэмптон» тоже, конечно, хорош. «Волки» одержали с начала сезона четыре победы, и каждая из них была сухой. И в принципе, команда Нуну Санту остается верной себе – лишь в матчах с участием «Шеффилд Юнайтед» забивается меньше мячей. Бирмингемцы в семи турах забили восемь и пропустили ровно столько же.



Сложно предсказать исход этой встречи, но логично предположить, что ни одни, ни другие не будут отказываться от модели игры, которая приносит им успех. А это означает, что на рожон не будут лезть ни те, ни другие. Так что, думаю, здесь стоит обратиться к тоталам и ничьей, вероятность которой в таких случаях повышается".