«Кристал Пэлас» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Лидс».

Ставка: «Лидс» не проиграет + обе забьют за 2.43, победа «Лидса» по угловым с форой (-1) за 2.28.

«Команды-антиподы. У лондонцев наименьшее количество ударов с начала сезона (57 в семи матчах), а у йоркширцев – наибольшее (96). Но, что даже немного забавно, при диаметрально противоположном подходе к ведению игры, «Пэлас» с «Лидсом» набрали одинаковое количество очков и располагаются по соседству в середине турнирной таблицы.



Команде Ходжсона будет удобно играть против такой команды как «Лидс». Две свои победы «орлы» одержали как раз, когда их соперники играли слишком активно и шли вперед без оглядки на оборону – 3-1 в гостях над «МЮ» и 2-1 в гостях над «Фулхэмом».



Так что Бьелсе важно успеть провести работу над ошибками и не повторить то, что произошло в игре с «Лестером» в понедельник (1-4) и чуть раньше с «Вулверхэмптоном» (0-1).



Логично было бы здесь обратиться к ставкам на владение и удары, но букмекеры не торопятся их предлагать – ошибки в расчетах могут здесь слишком дорого стоить. Выберу здесь во-первых варианты с угловыми и также поставлю на то, что «Лидс» как минимум не проиграет при том, что хозяевам при этом хотя бы раз удастся отличиться. Все-таки в контратаки они убегать умеют, а «Лидс» вряд ли сможет на 90 с лишним минут себя от них обезопасить».