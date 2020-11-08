«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.57.

«Афиша матча очень яркая. Но, к сожалению, встреча проходит без зрителей, что делает ее непредсказуемой. Я внимательно изучил линию, но не вижу никаких подходящих вариантов. Игра может пойти по абсолютно любому сценарию.



Обе команды сейчас в прекрасной форме, и результаты в Лиге чемпионов на это указывают. Но из этого не следует, что матч будет верховым.



Можно обратить внимание, что порог дается в 3.5. Но у меня нет уверенности в результативной встрече. Все же поединок проходит на фоне усталости. К тому же начало сезона, матч не является решающим (как не была решающей и предыдущая их встреча, когда «Ливерпуль» проиграл 0:4). Не думаю, что здесь он будет так уж сильно мотивирован.



Безусловно, для «Сити» – это домашний матч и потенциальные 3 очка. Но из этого не следует, что игра будет открытой. Это тот матч, где выбор ставки нельзя аргументировать игровыми особенностями и формой команд. Все одинаково, возможны любые варианты (от 0:0 до 3:3, от крупной победы хозяев до крупной победы гостей).



Можно рискнуть и взять П1 или П2. Но я не возьмусь сказать, кто является фаворитом в этом матче.



Поэтому беру нейтральный вариант, который не обусловлен логикой – ничья в первом тайме. Мне кажется, на фоне усталости соперники не побегут вперед сразу».