«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».
Ставка: ничья в первом тайме за 2.57.
«Афиша матча очень яркая. Но, к сожалению, встреча проходит без зрителей, что делает ее непредсказуемой. Я внимательно изучил линию, но не вижу никаких подходящих вариантов. Игра может пойти по абсолютно любому сценарию.
Обе команды сейчас в прекрасной форме, и результаты в Лиге чемпионов на это указывают. Но из этого не следует, что матч будет верховым.
Можно обратить внимание, что порог дается в 3.5. Но у меня нет уверенности в результативной встрече. Все же поединок проходит на фоне усталости. К тому же начало сезона, матч не является решающим (как не была решающей и предыдущая их встреча, когда «Ливерпуль» проиграл 0:4). Не думаю, что здесь он будет так уж сильно мотивирован.
Безусловно, для «Сити» – это домашний матч и потенциальные 3 очка. Но из этого не следует, что игра будет открытой. Это тот матч, где выбор ставки нельзя аргументировать игровыми особенностями и формой команд. Все одинаково, возможны любые варианты (от 0:0 до 3:3, от крупной победы хозяев до крупной победы гостей).
Можно рискнуть и взять П1 или П2. Но я не возьмусь сказать, кто является фаворитом в этом матче.
Поэтому беру нейтральный вариант, который не обусловлен логикой – ничья в первом тайме. Мне кажется, на фоне усталости соперники не побегут вперед сразу».
- 8 ноября 2020
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:30
-
07:25
-
07:15
-
07:00
-
06:30
- 7 ноября 2020
-
23:42
-
23:37
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00