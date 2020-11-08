«Ман Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 8-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет за 1.89, обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.60.



«По идее, здесь все должны быть просто и очевидно. По ощущениям, игра должна получиться с массой моментов из-за не лучшего состояния защитных линий в стане обеих команд.



«Сити» хоть и не пропускал в последних трех играх, но, тем не менее, не все так здорово даже после возвращения Ляпорта в строй. У «Ливерпуля» в каждом матче разная пара центральных защитников. По результатам все более менее складывается без Ван Дейка, но перед игрой с «Сити» в этом плане тревожно, как и Гвардиоле тревожно перед игрой с «Ливерпулем».



«Ливерпуль» удивил нас всех матчем с «Аталантой». Я почти не сомневался, что «Аталанта» что-то зацепит в этом матче по целому ряду причин, но на удивление беззубо сыграла итальянская команда, расхлябано и безалаберно.



Думаю, что должны быть моменты у обоих ворот. Жота вообще чудеса творит после перехода – уже не кажется такой завышенной сумма его трансфера в 50 млн евро. Самая очевидная, на мой взгляд, ставка – тотал больше 2,5 и обе забьют. Если говорить об исходах, то предположу, что у «Ливерпуля» после такой яркой игры, где особо сил не пришлось затрачивать, получится сыграть на хорошем уровне и, как минимум, не проиграть. Учитывая высокий коэффициент на то, что «Ливерпуль» не проиграет, поставлю на Х2».