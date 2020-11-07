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«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Алексея Смирнова на матч 7-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Алексея Смирнова на матч 7-го тура Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 7-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».

Ставка: тотал больше 4 угловых в первом тайме за 1.69.

«В прошлый раз эти клубы встречались в матче за Суперкубок Германии, который в итоге забрала «Бавария» – 3:2. Эта встреча происходила на стыке сезонов, а потому соперники выглядели несколько уставшими. Сейчас же команды набрали ход и способны показать совершенно другой футбол.

Интриги добавляет расположение клубов в таблице: по 15 набранных очков в первых шести турах. Победитель матча вырвется в лидеры чемпионата Германии.

Как мы могли наблюдать в последних играх в рамках Лиги чемпионов, у «Баварии» и «Боруссии» нет проблем с психологией и созданием голевых моментов. Вопрос лишь в том, сколько команды смогут реализовать. У меня есть опасение, что в этом важном матче оборона с обеих сторон будет действовать самоотверженно. В таком случае лучше выбрать ставку на угловые удары».

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