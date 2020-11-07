«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Алексея Смирнова на матч 7-го тура Бундеслиги

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 7-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».
Ставка: тотал больше 4 угловых в первом тайме за 1.69.
«В прошлый раз эти клубы встречались в матче за Суперкубок Германии, который в итоге забрала «Бавария» – 3:2. Эта встреча происходила на стыке сезонов, а потому соперники выглядели несколько уставшими. Сейчас же команды набрали ход и способны показать совершенно другой футбол.
Интриги добавляет расположение клубов в таблице: по 15 набранных очков в первых шести турах. Победитель матча вырвется в лидеры чемпионата Германии.
Как мы могли наблюдать в последних играх в рамках Лиги чемпионов, у «Баварии» и «Боруссии» нет проблем с психологией и созданием голевых моментов. Вопрос лишь в том, сколько команды смогут реализовать. У меня есть опасение, что в этом важном матче оборона с обеих сторон будет действовать самоотверженно. В таком случае лучше выбрать ставку на угловые удары».
- 7 ноября 2020
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:24
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:34
-
11:30