«Валенсия» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 9-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Валенсия» — «Реал Мадрид».



Ставка: «Реал» победит + тотал меньше 4.5 мяча за 1.85.



«У «Валенсии» еще потери, несмотря на то, что трансферное окно закрылось. Тем не менее, команду покинул Жоффрей Кондогбья, который перебрался в «Атлетико». Он может быть заявлен за мадридский клуб, потому что в одностороннем порядке был выкуплен Томас Парти у «Атлетико». Но это уже другая история.



Кондогбья в последних матчах за «Валенсию» не играл. Играли другие люди: Черышев, Макси Гомес, Гонсало Гедеш. Но, согласитесь, нынешняя «Валенсия» выглядит, мягко говоря, удручающе. Была победа в начале чемпионата, потом серия не самых удачных матчей. «Валенсия» практически в каждой игре пропускает, а тут еще приезжает мадридский «Реал», который один из лидеров чемпионата. В последних матчах «Реал» показал неплохую результативность – 4 мяча забил в домашней игре чемпионата, 3 забил в ворота «Интера», одержав очень важную победу.



Конечно, «Реал» выглядит сейчас предпочтительнее. За счет чего «Валенсия» сможет зацепиться за очки, честно говоря, я не представляю. Вряд ли матч получится ярким и с обилием голевых атак. «Валенсия» понимает, что если она начнет играть с «Реалом» в открытый футбол, то она может поплатиться за это. Я думаю, что она будет ждать свой шанс в контратаке или на стандартах, а «Реал» сейчас выглядит структурнее, мощнее и сильнее, чем нынешняя «Валенсия».



Думаю, «Реал» выиграет и тотал будет меньше 4.5».