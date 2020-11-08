«Динамо» Киев — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Украины

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Шахтер».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.93.

«Чемпионат Украины не частый гость в ставочных экспериментах, но очередной раунд украинского дерби, «Динамо» против «Шахтера», это весомый повод обратить свое внимание на то, что происходит в чемпионате Украины.



А происходит там следующее – «Динамо» уверенно лидирует, «Шахтер» оно уже обыграла в матче за Суперкубок. В Лиге чемпионов чуть лучше сейчас выступает «Шахтер» — на выезде одержана победа над «Реалом».



На сегодняшний день еще не до конца понятно, какими будут составы команд, потому что вслед за «Шахтером» covid пришел и в киевское «Динамо», выкосив чуть ли не половину состава перед визитом в Барселону. Я думаю, что прямо сейчас даже в «Динамо» не все понимают, каким будет состав на этот матч.



Ясно одно – игра будет от ножа. Мирча Луческу – главный тренер «Динамо», «Шахтер», конечно, зол, проиграв ему уже однажды, и постарается эту ситуацию исправить. «Динамо», естественно, ставит задачу выиграть чемпионат, а для этого проигрывать «Шахтеру» нельзя.



Я жду атакующего футбола. Возможно, будет момент, когда команды будут в позиционной игры искать слабые места друг друга, но энтузиазм и азарт, скорее всего, их захватит. Мой выбор на этот матч – обе забьют и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.93».