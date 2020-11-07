«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 1.81.

«В Бундеслиге в ближайшие выходные состоится матч между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» — двумя грандами, двумя командами, которые выигрывали чемпионат Германии в последние 10 лет, причем «Боруссия» делала это достаточно давно.



Матч, который, на мой взгляд, важен для самопозиционирования обеих команд. У «Баварии» с самопозиционированием все нормально – команда выиграла все, что угодно в этом календарном году. Впереди еще клубный чемпионат мира, который они будут играть. Команда выдает фантастическую победную серию в Лиге чемпионов. Я думаю, что «Бавария» давным-давно держит в календаре эту дату, которая отмечена красным или желтым кружочком. Уже играли эти команды в Суперкубке в этом сезоне – «Боруссия» тогда была не очень состоятельна. Посмотрим, как будет в чемпионате.



Вроде бы у дортмундцев сейчас неплохая серия, если опираться на результаты, но игра далеко не всегда была выдающаяся. Например, против «Шальке» и «Зенита» ее спас ее игроков. С «Баварией» этот номер не пройдет. Мне кажется, что коэффициент 1.81 на чистую победу «Баварии» — это очень хорошая ставка на эту игру. «Бавария» сейчас просто сильнее, она лучше сбита, ладнее скроена, у нее гораздо шире потенциал возможностей, чтобы добиваться результата».