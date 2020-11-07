«Атлетико» — «Кадис»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 9-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико» — «Кадис».
Ставка: победа «Атлетико» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.
«Достаточно высоко «Кадис» Серверы забрался в турнирной таблице. Сейчас «Атлетико» и «Кадис» соседствуют в таблице: мадридцы на четвертом месте, «Кадис» — следом. И пора бы «Кадис» притормозить. В последних пяти матчах он пропустил только один гол, не проигрывал. Это главная сенсация нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. «Кадис» пропустил всего 6 мячей, а «Атлетико» вообще 2.
Нынешнее состояние «Атлетико» позволяет думать, что команда в порядке. Сауль вернулся. Неплохо взаимодействуют Жоау Феликс и Суарес. Коке неплохо вошел в игру в матче с «Локомотивом». Ну и почти все здоровы, за исключением Диего Косты и Врсалько.
Думаю, «Атлетико» выиграет. А учитывая, что в обороне и те, и другие смотрятся неплохо, вряд ли «Атлетико» выиграет в очень результативном матче. Возможно, «Атлетико» выиграет всухую. Но не стал бы так рисковать. Возьму победу «Атлетико» через тотал меньше 3.5 мяча. Вполне допускаю 2:0 или 2:1. «2-3 гола в матче» тоже весьма неплохой вариант за 1.8».
- 7 ноября 2020
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