«Эвертон» — «МЮ»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 8-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.95.
«Манчестер Юнайтед» прыгает в этом сезоне из крайности в крайность. То блестящие победы над «Лейпцигом» и «ПСЖ», то вдруг поражение от турецкой команды. Причем качество игры манкунианцев было на удивление отвратительным. А вояжу в Турцию предшествовал блеклый матч с «Арсеналом». Мне кажется, что именно сейчас, по логике, Империя должна нанести ответный удар. Думаю, «Юнайтед» сыграет против «Эвертона» сильнее, чем две предыдущие игры.
«Ириски» сильно зависят от того, в каком они будут составе. Без Ришарлисона и Хамеса, конечно, креативные возможности команды сильно портятся. Но тут они соберутся, и матч получится боевым. Остановлю свой выбор на традиционной ставке: ТБ (2.5) + обе забьют".
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