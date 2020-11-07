«Барселона» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Бетис».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.86.
«Барселона» чудовищно играла большую часть матча с киевским «Динамо». В первые 10 минут каталонцы могли забить не один мяч, а несколько. Но потом киевляне выглядели ничуть не хуже. Тер Штеген несколько раз выручил. А при счете 2:1 молодые футболисты киевского «Динамо» заставляли «Барсу» играть от обороны. Вот как бывает.
Если посмотреть на последние матчи команд между собой, то они сверхрезультативные. Там и 4:3, и 5:2, и 3:2, и 4:1. Сейчас у «Барселоны» большие проблемы в обороне, и «Бетис» может этим воспользоваться, даже играя на «Камп Ноу». В прошлом туре «Бетис» одержал уверенную победу над «Эльче» — 3:1. Думаю, и здесь должен быть обмен забитыми мячами. И, по традиции, команды могут сыграть вершок.
Мой вариант ставки — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.86. Это подарок".
- 7 ноября 2020
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