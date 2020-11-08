«Лацио» — «Ювентус»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 7-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Лацио» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 голов за 1.83.

«Лацио» в матче с «Зенитом» сыграл без многих основных футболистов. Причина необычна — в Италии и УЕФА опираются на разные тесты на ковид, и если тот же Иммобиле в Серии А может играть, в Лиге чемпионов он задействован не был. Таких игроков было несколько, но даже без них римский клуб выглядел неплохо — поединок завершился ничейным исходом.



Впереди «Ювентус», и в этом поединке все основные должны быть в строю. Отметим тот факт, что в прошлом сезоне «Лацио» был весьма эффективен в играх с туринцами. Думается, что в ближайшей встрече такого расклада не будет. Во-первых, в этом сезоне «Лацио» пока далек от прошлогоднего куража. Во-вторых, «Юве» добавляет — может быть игровых трудностей еще достаточно, но есть результат.



Вообще, две эти команды чем-то похожи — начало сезона было трудном, но потом появился прогресс. Посмотрим, чей прогресс будет существеннее. Уверен, отличиться сумеют и те и другие.



Таким образом, мой прогноз на матч «Лацио» — «Ювентус» — обе забьют и тотал больше 2.5 гола".