«Химки» — «Рубин»: прогноз Алексея Смирнова на матч 14-го тура РПЛ

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Химки» — «Рубин».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«В матче «Химок» и «Рубина», безусловно, фаворитом выглядит казанская команда. Подопечные Леонида Слуцкого в этом сезоне показывают весьма содержательный футбол. И если ранее мы в основном обращали внимание на Хвичу Кварацхелию, который действительно является самым ярким игроком этой команды, то теперь мы вправе обратить внимание на эффективность всего состава — «Рубин» сыгрался и начал добиваться результата. Вспомним два предыдущих матча и качественные победы над «Зенитом» и тульским «Арсеналом».
Впрочем, не думаю, что в игре с подмосковным клубом обязательно будет победа. Во-первых, при новом главном тренере Игоре Черевченко химчане явно добавляют. Во-вторых, здорово проявляют себя новички Мирзов и Глушков. Ну и в-третьих, если мы продолжаем говорить о казанской стороне, Слуцкий и компания на этой неделе отыграли кубковый матч в Хабаровске — Евтич там получил тяжелую травму, да и сама поездка, как правило, может лишить сил. В общем, «Рубин» если и фаворит. то на бумаге — думается, «Химки» вполне могут удивить.
Таким образом, мой прогноз на матч «Химки» — «Рубин» — обе забьют».
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