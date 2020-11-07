«Барселона» — «Бетис»: прогноз Алексея Смирнова на матч 9-го тура Примеры

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 9-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Бетис».

Ставка: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 2.01.

«Каталонцы не приложили множество усилий в игре против киевского «Динамо» в рамках Лиги чемпионов. Это логично, ведь подопечным Рональда Кумана необходим хороший запас энергии на будущую встречу против «Бетиса». В данный момент «Барса» занимает лишь 12 место в Примере – очень плохо.



Подопечные Мануэля Пеллегрини и сами не отказались бы от победы. В последних двух сезонах они всегда устраивали бой «Барселоне», пусть и не могли никак одолеть оппонентов. Вряд ли гости откажутся от борьбы за места в еврокубках, так что и от них должен исходить максимальный настрой. К тому же, времени на подготовку у «Бетиса» было больше.



Оба соперника демонстрируют не самую убедительную игру в обороне, но имеют в составе сильных исполнителей в атаке. При большой мотивации оппонентов такой матч не должен получиться унылым. С другой стороны, борьба за важные очки может заставить футболистов нервничать и чаще нарушать правила. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Гильермо Куадра Фернандесом, который за 18 матчей показал 83 желтых карточки. Полагаю, и здесь не обойдется без большого количества предупреждений».