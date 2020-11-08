«Байер» — «Боруссия М»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Германии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Байер» – «Боруссия М».
Ставка: ИТБ 1.5 гола «Боруссии М» за 2.27.
Вынос «Шахтера» в Киеве показал, что Гладбах набирает проектную мощность. Уже с «Реалом» была сильная игра, да и в чемпионате «Боруссия» добавляет, обыграв, например, «Лейпциг». Что касается «Байера», то команда страдает из-за отсутствия замены Хаверцу. Прессинг остался, система осталась, плюс неожиданно стал забивать Аларио. Но у «Байера» в четверг матч Лиги Европы, соответственно, времени на восстановление будет гораздо меньше.
У Гладбаха достаточно глубокий состав. Может там и нет каких-то суперзвезд, но много игроков просто высокого класса. Поэтому в матче я вижу фаворитом «Боруссию». Можно рискнуть, поставив на индивидуальный тотал Гладбаха больше 1.5. Оборона «Байера» вполне может и не выдержат
- 8 ноября 2020
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