«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 8-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

Ставка: тотал первого тайма меньше 1.25 гола за 2.05.

«Большинство топ-матчей в этом году в Англии получаются пока муторными. Медленная и осторожная игра, попытки добиться ошибки со стороны соперника. Исключением стало лишь ливерпульское дерби. Но там «Эвертон» вывел «Ливерпуль» из себя тем, что вскочил на первое место.



Мерсисайдцы очень ярко сыграли против «Аталанты». Наверно, это был лучший матч команды Клоппа в сезоне. Я сильно сомневаюсь, что они смогут второй раз за неделю воспроизвести то же самое. Скорее, тут будет игра по счету. Едва ли одна из команд ставит цель добиться прямо идеологического преимущества.



Думаю, первый тайм уйдет на разведку. Понятно, что быстрый гол всегда может все изменить. Но по прогнозу я бы предложил азиатский тотал на первый тайм меньше 1.25».