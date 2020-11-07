«Арсенал» Тула — «Ротор»: прогноз Александра Бубнова на матч 14-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Арсенал» Тула — «Ротор», который состоится 7 ноября.

Ставка: победа тульской «Арсенала» за 1.83, тотал меньше 2.5 гола за 1.69.

«После смены тренера тульский «Арсенал» приложит все усилия для победы, в этом я не сомневаюсь. Команду возглавил Дмитрий Парфёнов, это его первый матч на новом мест. Тулякам нужно уходить из низов, а тут в гости приезжает один из явных аутсайдеров.

«Ротор» изначально готовился в РПЛ к борьбе за выживание, потенциал «Арсенала», думается, ощутимо выше. Поэтому прогнозирую в этом матче победу хозяев. Думаю, голов будет не так много".