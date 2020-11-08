«Милан» — «Верона»: прогноз Александра Аксёнова на матч 7-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 7-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Верона».

Ставка: победа «Вероны» с форой (+1.5) за 1.61.

«Надо отметить, что «Милан» удивил в Лиге Европы. Домашняя игра с французским «Лиллем», причем «Милан» в относительно основном составе появился на поле. Удивление не в том, что «Милан» проиграл, а удивление в том, что не удалось вообще забить. Проиграли крупно, со счетом 0:3, хотя тот же Ибрагимович был в составе. Ребич выходил, который восстановился после травмы. То есть все это было большим сюрпризом.



Хотя, мы понимаем, что «Лилль» — это солидный соперник, но и «Милан» сейчас лидирует в чемпионате Италии. Впереди матч с «Вероной», а эта команда занимает 7-е место в Серии А и всегда была крепким коллективом.



Мне кажется, что «Милану» будет непросто, потому что впервые за долгое время проиграли. Во-вторых, наверное, сказывается график. В «Милане» все же немало возрастных футболистов. В данном случае поставлю на «Верону» с форой (+1.5). Думаю, «Верона» может проиграть, но вряд ли с разницей в два мяча и больше».