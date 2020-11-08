«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Владислава Батурина на матч 14-го тура РПЛ

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» за 1.65.

«Обе команды сейчас явно не в порядке и имеют большие игровые и, возможно, даже управленческие проблемы. Оба амбициозных клуба справедливо критикуются, а их главные тренеры явно подвисли, и им угрожает отставка.



В такой ситуации ценность победы, результата возрастает в разы.



Понятно, что есть усталость, травмированные и неудовлетворённость от игры, но нет времени на переживания и самоедство, надо проявлять характер, настоящие мужицкие качества и исправляться. Уверен, что оба коллектива соберутся и постараются показать свои лучшие качества, но поставлю я на хозяев, «Зенит», на мой взгляд, более духовитая команда, и этот фактор, так же как и фактор своего поля, должен сыграть в пользу действующего чемпиона России».