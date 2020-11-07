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«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Германии

«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Бавария».

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.48, победа «Баварии» за 1.82.

«Центральный матч тура — встреча двух лидеров Бундеслиги. В последних пяти матчах против клубного чемпиона Европы только «Локомотив» и «Кёльн» получили в свои ворота меньше 4 голов. А вот «Боруссия» не попускает четыре матча подряд. Но что может один Холанд против машины Флика?

В последнее время «Бавария» выигрывает у Дортмунда. Последний успех «шмелей» датируется августом 2019-го. В матче за Суперкубок Германии Дортмунд выиграл 2:0. Но уже в этом году трофей «Бавария» вернула себе, обыграв «Боруссию». И вообще последние три встречи этих соперников в рамках Бундеслиги завершились с общим счётом 10:0 в пользу «Баварии». А в последних пяти матчах в рамках всех турниров «Бавария» имеет счёт 13:4 — тотальный перевес. Всё говорит, что надо ставить на «тотал больше 3» и победу «Баварии».

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