«Эвертон» — «МЮ»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча АПЛ
7 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 15:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Cпорт».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех «Эвертона» оценён букмекерами коэффициентом 2.99. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.
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