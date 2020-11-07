«Арсенал» — «Ротор»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча РПЛ
7 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Ротор». Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу туляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех волгоградцев оценён в 4.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.64.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
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