«Тамбов» — «Ахмат»: где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале покажут
7 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Ахмат». Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех хозяев оценён в 4.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Тамбов» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.16, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
- 7 ноября 2020
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