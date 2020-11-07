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«Урал» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч 14-го тура РПЛ в Екатеринбурге

«Урал» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч 14-го тура РПЛ в Екатеринбурге
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Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Урал» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» победит за 1.80, обе команды забьют за 1.95, тотал матча больше 2.5 мяча за 2.10.

«Думаю, красно-белые тут победят. «Спартак» уступил в последнем матче, но все все понимают. Сейчас тренер вернется на свое место, а не будет где-то на трибуне. Сами игроки понимают, что теряют первое место перед большим перерывом.

«Урал» часто удачно играет против «Спартака», а Бигнфалди почти всегда забивает. У «Спартака» начала проклевываться игра вперед. Должен прибавить Кокорин. Ларссон и Понсе играют впереди. Они сейчас активны и забивные, поэтому думаю, что «Спартак» победит».

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