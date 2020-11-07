«Челси» — «Шеффилд»: прогноз Ильи Казакова на матч 8-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: победа «Челси» в каждом тайме за 3.15, точный счёт 3:0 за 9.00.

«Челси» просто потрясающе играет в обороне. То, что делает Менди, – это, мне кажется, серьезная заявка на то, чтобы стать первым в истории футбола темнокожим вратарем, который будет голкипером мирового уровня.



«Шеффилд» набрал только одно очко на старте сезона в АПЛ. «Челси», напротив, потерпел всего одно поражение в семи матчах. Нет никаких сомнений, что синие выиграют и не пропустят.



Непонятно, какой будет игра: низовой или верховой. Я попробую сыграть на счет. Предполагаю, что «Челси» выиграет – 3:0. Также думаю, что синие выиграют каждый из таймов, а игра все же получится верховой".