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«Урал» — «Спартак»: прогноз Павла Городницкого на матч 14-го тура РПЛ 07.11.2020

«Урал» — «Спартак»: прогноз Павла Городницкого на матч 14-го тура РПЛ 07.11.2020
Ставки / Прогнозы 0

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Урал» — «Спартак».

Ставка: обе забьют — нет за 1.87, победа «Спартака» за 1.80.

«Если «Спартак» рассчитывает на чемпионство, нужно приезжать в Екатеринбург и выигрывать. Лично я поставлю именно на это. Во-первых, Тедеско научился обыгрывать тех, кто явно слабее. Во-вторых, у «Урала» два гола в пяти матчах – о чем здесь вообще говорить? В-третьих, красно-белые спокойно проанализировали беспомощную игру с «Ростовом»: слабо верю, что они потеряют очки дважды подряд.

К тому же важно, что «Спартак» в этом туре играет раньше конкурентов, то есть психологически победить самим, а потом со стороны наблюдать, как другие теряют очки. Короче, берем победу «Спартака» – кэф отличный.

Но есть и ставка на голы. Смотрите:

1. Из последних 5 игр между этими соперниками 4 завершились с ТМ 2.5;

2. Последние 3 домашние игры Урала со Спартаком завершились с ТМ 2, в этих матчах команды забили по голу.

3. До прошлого тура «Урал» не забивал четыре игры подряд.

Почему бы не влепить на «Обе забьют: нет»? Вполне соблазнительный расклад».

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