«Урал» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 14-го тура РПЛ в Екатеринбурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Спартак».

Ставка: «Урал» не проиграет за 2.13.

«Вроде бы появилась надежда у всех болельщиков «Спартака» на то, что сезон сложится хорошо. Но последняя игра все перечеркнула. Показалось, что у некоторых игроков безразличие сквозило. К сожалению. Отсюда и результат такой. Толком ничего у ворот «Ростова» и не создали.



А сейчас сложный матч для «Спартака». «Урал» в последней игре неплохо выглядел, победил в Уфе. Очень важные очки взяли екатеринбуржцы. И сейчас они в хорошем настроении выйдут на «Спартак». У них наконец-то все лидеры восстановились. Бикфалви в порядке, Эль-Кабир сейчас наберет форму. «Урал» не подарок. «Зенит» уже потерял очки в Екатеринбурге, «Локомотив» тоже.



Думаю, какие-то перестановки у «Спартака» будут. Возможно, Бакаева не будет в старте. Ларссон меня в негативном плане удивил с «Ростовом». Но можно ротировать состав, люди есть. Другое дело, не уверен, что результат появится. «Урал» дома будет биться.



Поставлю на то, что «Урал» не проиграет».