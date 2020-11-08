«Химки» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч 14-го тура чемпионата России
Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Химки» — «Рубин», который состоится 8 ноября в Химках.
Ставка: ничья за 3.50, обе команды забьют за 1.87.
«Химки» в последнее время неплохо выглядят, несмотря на трудный календарь, могут дать бой любому сопернику. Смена тренера явно пошла команде на пользу, при Игоре Черевченко стало получаться куда больше. И вроде бы «Рубин» находится сейчас в хороших кондициях, но казанцам придется непросто.
Мне кажется, что «Химки» тут всё же не проиграют. Тем более будут играть на своём поле, хоть и без зрителей. Я бы поставил на ничью. Скорее всего, результативную. 1:1, например".
- 8 ноября 2020
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